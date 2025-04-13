Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 13, Perez 7, Obrien 2, Reed 18, Pasecniks 11, Trifunovic 17, Tolga Geçim 5, Bankston 15, Özgür Cengiz
Fenerbahçe Beko: Colson 9, Hall 13, Metecan Birsen 13, Zagars 5, Sertaç Şanlı 7, Biberovic 3, Baldwin 19, Melli 3, McCollum 2, Birch, Melih Mahmutoğlu 15
1. Periyot: 29-23
Devre: 53-38
3. Periyot: 69-57
BURSA
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