Bursa'da kaza yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyon vince çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyon vince çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi köprülü kavşakta, Mehmet T. (34) idaresindeki 16 BEK 076 plakalı motosiklet, Sercan D. yönetimindeki 16 02 10 12 plakalı kamyon vinç ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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