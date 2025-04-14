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        Bursa'da kaza yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyon vince çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:43
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        Bursa'da kaza yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyon vince çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi köprülü kavşakta, Mehmet T. (34) idaresindeki 16 BEK 076 plakalı motosiklet, Sercan D. yönetimindeki 16 02 10 12 plakalı kamyon vinç ile çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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