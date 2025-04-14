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        Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı

        Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As'ı 30-28 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:30 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:30
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı
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        Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As'ı 30-28 mağlup etti.

        Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-18 geride tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla karşılaşmadan 30-28 galip ayrıldı.

        Nilüfer Belediyespor, böylece iki galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği seride durumu 1-0 yaptı.

        İki takım arasındaki serinin ikinci maçı, 16 Nisan Çarşamba günü yine Bursa'da yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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