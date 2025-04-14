Nilüfer Belediyespor, böylece iki galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği seride durumu 1-0 yaptı.

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As'ı 30-28 mağlup etti.

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