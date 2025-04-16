Bursa'da "Erol Sayan Besteleri-Aşk Masalından Şarkılar" konseri gerçekleşti
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü "Erol Sayan Besteleri-Aşk Masalından Şarkılar" konseri düzenledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü "Erol Sayan Besteleri-Aşk Masalından Şarkılar" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Gökay Usludur yönetti.
Gecede solistler ve koro, Erol Sayan'ın sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.
Konserde solist ve koronun sahne performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.
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