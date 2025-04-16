Bursa'da "Erol Sayan Besteleri-Aşk Masalından Şarkılar" konseri gerçekleşti

Konserde solist ve koronun sahne performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Gecede solistler ve koro, Erol Sayan'ın sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

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