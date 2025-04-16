Uludağ'da nisan ortasında kayak keyfi

CEM ŞAN - Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, nisan ayında yağan kar, yerli ve yabancı turistlere güneşli havada kayak yapma imkanı sundu.

Son yıllarda kar yağışının geç başlaması ve kısa sürmesi nedeniyle sezonun da kısaldığı Uludağ'da, aralık ayında açılan kayak sezonu mart sonuna kadar devam etti.

Özellikle yılbaşı ile yarıyıl tatillerini verimli geçiren Uludağ'da sezon, pistlerdeki karın erimesiyle mart sonunda kapandı.

Bölgede geçen hafta etkili olan yağışın ardından pistler karla kaplanınca bazı işletmelerdeki telesiyejler yeniden açıldı.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı pistte telesiyej ile zirveye çıkan kayak tutkunları, nisan ayında güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Bursa'nın yanı sıra Yalova ve İstanbul gibi çevre illerden gelen yerli turistler ile Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinden gelip Uludağ'a çıkan turistler, nisan ortasında güneşli havada kayak yapıyor.

- "Yabancı turistlerin Uludağ'a rağbeti fazla"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Üyesi ve kayak öğretmeni Ender Kızılırmak, AA muhabirine, nisanda yağan karla sezonun uzamasının çok güzel olduğunu söyledi.

Pistteki karların şu anda çok güzel olduğunu anlatan Kızılırmak, "İnsanlar Uludağ'a kayak yapmaya geliyor. Geçen pazar günü çok kalabalıktı. Duyanlar, internetten görenler gelmiş. Çok araba vardı, çok insan vardı. Bu kar bizi hafta sonuna kadar götürür gibi." diye konuştu.

Kızılırmak, sezonun uzamasının işletmeciler ve çalışanlar için de sevindirici olduğunu belirterek, "Uludağ'a gelen yabancı turistler kayak dersi de alıyor. Uludağ'ın zirvesi çok güzel. Kar çok kaliteli, harika. Şehir dışından gelen yerli turist çok. Pazar günü İstanbul'dan gelen bir aileye kayak dersi verdim. Araplar çok geliyor. Biraz önce iki yabancı turist kayak dersi aldı. Yabancı turistlerin Uludağ'a rağbeti fazla." ifadesini kullandı.

- "Güneşli havalarda kaymak çok eğlenceli"

Yalova'dan babası Tavkan Karça ile Uludağ'a kayak yapmaya gelen Ada Esila Karça da çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, "Daha önce de kayak yaptım, çok güzel. Böyle güneşli havalarda kaymak bana göre çok eğlenceli." dedi.