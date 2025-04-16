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        GÜNCELLEME - Bursa'da kuyumcuyu tabancayla soyma girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumcuyu tabancayla soymaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:04
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        GÜNCELLEME - Bursa'da kuyumcuyu tabancayla soyma girişiminde bulunan 3 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumcuyu tabancayla soymaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

        Panayır Mahallesi'ndeki kuyumcuya selam vererek giren bir kişi iş yeri çalışanına tabanca çekerek altınları almak istedi.

        O sırada işletmenin arka tarafından çıkan diğer çalışanı gören soyguncu, panikleyerek kaçmaya çalıştı.

        Şüphelinin kuyumcudan çıkarken açtığı ateş, para sayma makinesine isabet etti.

        Dışarıda kendisini bekleyen araca binerek kaçan şüpheli ile aracı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kamera kayıtlarında, şüphelinin kuyumcuya selam vererek girdikten sonra yanında bulunan tabancayı çıkarıp çalışana poşet attığı ve altınları doldurmasını söylediği anlar yer alıyor.

        O sırada iş yerinin arkasındaki odadan çıkan diğer çalışanın "sakin sakin" diye bağırmasından tedirgin olan şüphelinin panikleyerek iş yerinden kaçtığı ve kaçarken tabancayı ateşlediği görülüyor.

        - 3 şüpheli saklandıkları evde yakalandı

        Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kuyumcuya giren şüphelinin O.A. (33) olduğunu belirledi.

        Şüphelinin Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

        Eve baskın yapan polis, O.A ile şüphelinin kaçtığı otomobili kullanan ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen E.Y. (25) ile A.K'yi (22) yakaladı.

        Zanlıların, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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