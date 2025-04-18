Siirt'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Siirt'te kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan'ın (25) cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.
Siirt'te kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan'ın (25) cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.
Beyhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Beylik Mahallesi'ne getirildi.
Beylik Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Beyhan'ın yakınları ile Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Yağmur ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Beyhan'ın cenazesi Beylik Kabristanı'na defnedildi.
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