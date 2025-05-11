Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Anneler Günü mesajı

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:17 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Anneler Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ayyıldız, mesajında karşılıksız sevgileri, bitmek bilmeyen fedakarlıkları ve sonsuz sabırlarıyla çocuklarını büyüten, hayata hazırlayan tüm annelerin Anneler Günü'nü en kalbi duygularla kutladığını belirtti.

        Annelerin, merhametin, şefkatin ve özverinin sembolü olduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Evladına sevgisini hesapsızca sunan, onun için her türlü zorluğa göğüs geren annelerimiz, hayat yolculuğumuzda bizlere hem rehber hem de sığınaktır. Sevgili Peygamberimizin 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' müjdesi, annelik makamının ne denli kutsal ve yüce olduğunu en güzel şekilde ifade etmektedir." ifadesini kullandı.

        Ayyıldız, başta vatan uğruna can veren aziz şehitlerin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutladığını, ebediyete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet, minnet ve dualarla andığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        Devrilen kamyondan dökülen tomruklara çarpan otomobil takla attı
        Devrilen kamyondan dökülen tomruklara çarpan otomobil takla attı
        Bursa Hayvanat Bahçesi 150 farklı türe ev sahipliği yapıyor
        Bursa Hayvanat Bahçesi 150 farklı türe ev sahipliği yapıyor
        Marmara'nın turistik körfezi müsilajla kaplandı
        Marmara'nın turistik körfezi müsilajla kaplandı
        Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 1 yaralı
        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 1 yaralı
        Bursaspor Basketbol - Darüşşafaka: 98-82
        Bursaspor Basketbol - Darüşşafaka: 98-82