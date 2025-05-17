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        Bursa'da berber dükkanına düzenlenen saldırıda çırağın ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da, bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda çırağın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 04:00 Güncelleme: 17.05.2025 - 04:00
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        Bursa'da berber dükkanına düzenlenen saldırıda çırağın ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da, bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda çırağın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'nde, berber dükkanına gelen kimliği belirsiz kişinin içeride bulunanlara silahla ateş etmesi sonucu Suriye uyruklu çırak Ali Elhalifa'nın (21) hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli üç kardeş Recep O. (32), Kamuran O. (27) ve Hasan O. (19) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Recep O. ile Kamuran O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Hasan O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin, ölen Elhalifa'nın kız kardeşleriyle görüştüğü için silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

        Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'nde, 17 Mayıs'ta, berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride bulunanlara silahla ateş etmiş, saldırıda iş yerinde çalışan Suriye uyruklu çırak Elhalifa (21) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmiş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Elhalifa, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheliler, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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