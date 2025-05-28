Bursa'da geçirdiği trafik kazasından 13 gün sonra ölen muhtarın cenazesi defnedildi

Bir süre direnen Çetin, sağlık ekiplerinin yoğun ısrarı sonucu şokta olduğu ve sağlıklı karar verebilecek durumda olmadığı belirtilerek ikna edilip İnegöl Devlet Hastanesine götürülmüştü.

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