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        GÜNCELLEME - Bursa'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:00
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        GÜNCELLEME - Bursa'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T'ye (52) ait olduğu tespit edilen iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ile 2 hava makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe, V.A, E.O. ve M.T. tutuklanırken, A.A. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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