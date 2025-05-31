Bursa'da Marmara Denizi'ne kireç dökülmesiyle ilgili idari ve adli işlem başlatıldı

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Y.G. hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan idari işlem başlattı.

Karacaali açıklarında bir balıkçı teknesinden denize kireç döküldüğüne dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

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