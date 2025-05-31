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        Bursa'da Marmara Denizi'ne kireç dökülmesiyle ilgili idari ve adli işlem başlatıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde Marmara Denizi'ne kireç döktüğü öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:36 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:36
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        Bursa'da Marmara Denizi'ne kireç dökülmesiyle ilgili idari ve adli işlem başlatıldı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde Marmara Denizi'ne kireç döktüğü öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Karacaali açıklarında bir balıkçı teknesinden denize kireç döküldüğüne dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Görüntüleri inceleyen Sahil Güvenlik Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, videodaki kişinin Y.G. (50) olduğunu belirledi.

        Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Y.G. hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan idari işlem başlattı.

        Y.G. hakkında "çevreyi kasten kirletme" suçundan da adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırlarının üzerine kireç döküldüğü iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki göstermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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