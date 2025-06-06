Bursa'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

M.Y'nin kullandığı 16 BNN 523 plakalı otomobil, dün gece Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde Mustafa Akkalem'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Aracı olay yerinden 5 kilometre uzakta bırakıp kaçan M.Y. ve yanındaki M.K. (15) ile B.E. (14), polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanmıştı.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde, kullandığı 16 BNN 523 plakalı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarparak ölümüne neden olan M.Y'nin (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

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