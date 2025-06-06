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        Bursa'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 03:23 Güncelleme: 06.06.2025 - 03:23
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        Bursa'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

        Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde, kullandığı 16 BNN 523 plakalı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarparak ölümüne neden olan M.Y'nin (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağ kolunu geçen yıl iş kazasında kaybettiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        M.Y'nin kullandığı 16 BNN 523 plakalı otomobil, dün gece Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde Mustafa Akkalem'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Aracı olay yerinden 5 kilometre uzakta bırakıp kaçan M.Y. ve yanındaki M.K. (15) ile B.E. (14), polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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