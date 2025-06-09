Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor

Burak Koçak'ın son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, çalışmalarını bu doğrultuda yürütüyor.

Dere yatakları, ıslak alanlar, ormanlık ve dağlık alanlarda yürütülen arama çalışmalarına 5 dron, 4 arama köpeği ve 23 araç da destek veriyor.

Çalışmalar, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, HAYRAT, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AKE), UMKE, ANDA ve İHH'dan oluşan 103 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

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