Karacabey Belediyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi
TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le anlaştı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Taşyürek. Takımımız teknik direktörlük görevi için Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya varmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
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