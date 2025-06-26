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        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:30
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        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Marmaracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        2 helikopter, 19 arazöz, 54 iş makinesi ve hizmet aracı, 177 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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