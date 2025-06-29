Bursa'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tesis içerisinde yer alan bir zeytin depolama ve ambalajlama iş yerinde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

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