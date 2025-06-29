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        Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda başlayan ve daha sonra buğday tarlasına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:23
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        Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda başlayan ve daha sonra buğday tarlasına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sungurpaşa Mahallesi'ndeki tarla kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki buğday tarlasına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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