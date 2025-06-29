Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Sungurpaşa Mahallesi'ndeki tarla kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda başlayan ve daha sonra buğday tarlasına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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