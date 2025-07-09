İnegöl Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti

Etkinlikte konuşan Taban, birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine değinerek, "Aşure, toplumumuzu bir araya getiren, bereketi ve kardeşliği simgeleyen önemli bir geleneğimizdir. Katılım gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni Belediye Meydanı'nda kurulan stantta 3 bin kişiye aşure ikram edilen programa, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile vatandaşlar katıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla İnegöl Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

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