Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:48 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Kırsal Kurşunlu Mahallesi Sandıkbaşı mevkisindeki tarlaya giden vatandaşlar, ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin 29 yaşındaki Barış Ç. olduğu belirlendi.

        Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Barış Ç'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Bursa'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da, fabrikanın çatısından beton zemine düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da, fabrikanın çatısından beton zemine düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da kazada ölen çift ile oğulları toprağa verildi
        Bursa'da kazada ölen çift ile oğulları toprağa verildi
        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Tarlada cansız bedeni bulundu
        Tarlada cansız bedeni bulundu