Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin 29 yaşındaki Barış Ç. olduğu belirlendi.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi Sandıkbaşı mevkisindeki tarlaya giden vatandaşlar, ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

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