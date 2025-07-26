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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:34
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevlere havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle, karadan ise arazöz, ve tankerlerle müdahale ediyor.

        Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de su tankerleri ve ilaçlama tankerleriyle destek veriyor.

        Yangın nedeniyle jandarma ekiplerince trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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