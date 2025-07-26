GÜNCELLEME 2 - Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de su tankerleri ve ilaçlama tankerleriyle destek veriyor.

Ekipler, alevlere havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle, karadan ise arazöz, ve tankerlerle müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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