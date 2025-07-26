GÜNCELLEME 2 - Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlere havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle, karadan ise arazöz, ve tankerlerle müdahale ediyor.
Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de su tankerleri ve ilaçlama tankerleriyle destek veriyor.
Yangın nedeniyle jandarma ekiplerince trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.
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