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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:32 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:32
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ilerlemesi durduruldu.

        Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan yangın söndürme uçaklarıyla ve helikopterleriyle, karadan arazöz ve tankerlerle müdahale ettiği yangını, tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Dün öğleden sonra başlayan yangının söndürme çalışmalarına köylüler de su ve ilaçlama tankerleriyle destek vermiş, yangın nedeniyle kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu, yeniden ulaşıma açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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