        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ilçe sağlık müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:16
        Bursa'da ilçe sağlık müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Hizmet binasında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Polis ekiplerinin binadaki incelemeleri de devam ediyor.

