Bursa'da ilçe sağlık müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Hizmet binasında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Polis ekiplerinin binadaki incelemeleri de devam ediyor.
