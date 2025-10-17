Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi

        Bursa'da "Her Ay 253 Hatim Programı" kapsamında 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da "Her Ay 253 Hatim Programı" kapsamında 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Bursa Valiliği himayesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen program kapsamında, Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik "15 Temmuz" konulu konferans verildi. Bursa Müftülüğünce Ulu Cami'de hatim duası ve mevlit okutuldu.

        Gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gün boyu çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andıklarını söyledi.

        Desteklerinden dolayı tüm kurum yöneticilerine teşekkür eden Turunç, "Biz vatan sevgisinin imandan olduğuna, inancımız, kültürümüz gereği inanan insanlarız. Dolayısıyla 15 Temmuz'da yaşadığımız bu hain darbe girişiminin sonrasında da yaşadığımız müddetçe bu topraklara, bayrağımıza, milletimizin değerlerine sahip çıkacağız." dedi.

        15 Temmuz gazisi Suat Avcı, vatanın ve milletin ilelebet var olması için şehit ve gazi olunduğunu vurguladı.

        Gazilerden Abdurrahman Kafkas da 15 Temmuz'un yalnızca temmuz ayında anılmaması gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Toplantıya, Vali yardımcıları Kadir Sertel Otcu ve Salih Altun ile şehit yakınları ile gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Motosikletin bisikletle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Motosikletin bisikletle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Bursa'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Bursa'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
        Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
        'Kuraklık devam ederse, tarım şehri Bursa'da meyve ve sebzede yetiştirileme...
        'Kuraklık devam ederse, tarım şehri Bursa'da meyve ve sebzede yetiştirileme...
        BUSİAD tarafından hazırlanan "Herkesin Bildiği Sır Nilüfer Çayı" raporunun...
        BUSİAD tarafından hazırlanan "Herkesin Bildiği Sır Nilüfer Çayı" raporunun...
        Kazadan 26 saat sonra bulunan teknisyen, 110 gün süren yaşam savaşını kaybe...
        Kazadan 26 saat sonra bulunan teknisyen, 110 gün süren yaşam savaşını kaybe...