Bursa'da inşaat firmasına yönelik dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Ayrıca bu kişilere ait 2 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) kayyum atandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, A.A. ve E.T. tutuklandı, M.A. ve V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.A, A.A, M.A, E.T. ile V.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bursa'da bir inşaat firması hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

