        Bursa Haberleri

        Bursa'da jandarma operasyonunda 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağ ele geçirildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya yapılan baskında, 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:38
        Bursa'da jandarma operasyonunda 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağ ele geçirildi
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya yapılan baskında, 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağı ele geçirildi.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya'nın Çekrice Mahallesi'nde bir depoda kaçak motor yağı üretiminin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Depoya yapılan baskında, B.Ç. (40) ve R.Y. (48) gözaltına alındı.

        Depoda yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş ve tanklar içerisinde toplam 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağ ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

