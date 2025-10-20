Bursa'da jandarma operasyonunda 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağ ele geçirildi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya yapılan baskında, 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağı ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya'nın Çekrice Mahallesi'nde bir depoda kaçak motor yağı üretiminin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Depoya yapılan baskında, B.Ç. (40) ve R.Y. (48) gözaltına alındı.
Depoda yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş ve tanklar içerisinde toplam 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağ ele geçirildi.
