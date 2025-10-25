SMS Grup Efeler Ligi

Salon:CengizGöllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Uriarte, Hakan Sıkar, Dirlic, Corre, Burhan Zorluer (Vidal, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan, Emir Kaan Öztürk, Yunus Emre Erşahin)
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Semih Çelik, Tervaportti, Bahov, Yasin Aydın, Suarez, Kemal Kayhan (Metin Durmuş, Kaan Atmaca)
Setler: 18-25, 21-25, 21-25
Süre: 86 dakika
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.