GÜNCELLEME - Uludağ'da ormanda kaybolan 2 kişi bulundu

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Uludağ'a gezmek için çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken M.A. ve E.K, Sarıalan mevkisinden yürüyerek inmek istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.