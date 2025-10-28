Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:39 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:39
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ilçeye bağlı Yenimahalle ve Deydinler mahallelerinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Y.D. (21) ve 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan B.Y'yi (65) yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

