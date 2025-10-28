Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçeye bağlı Yenimahalle ve Deydinler mahallelerinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Y.D. (21) ve 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan B.Y'yi (65) yakaladı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
