        Bursa Haberleri

        Bursa'da tabancayla 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı.

        27.10.2025 - 21:49
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı.

        Dün akşam saatlerinde, Kurtoğlu Mahallesi Kafeler Sokağı'nda M.N.Ç. (66), A.A. (44) ve A.O'nun (43) tabancayla vurulmasının ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin M.M. (63) olduğu tespit edildi.

        Yiğitali Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

