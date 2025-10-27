Bursa'da tabancayla 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Yapılan incelemede, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin M.M. (63) olduğu tespit edildi.

Dün akşam saatlerinde, Kurtoğlu Mahallesi Kafeler Sokağı'nda M.N.Ç. (66), A.A. (44) ve A.O'nun (43) tabancayla vurulmasının ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

