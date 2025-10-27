Bursa'da tabancayla 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı.
Dün akşam saatlerinde, Kurtoğlu Mahallesi Kafeler Sokağı'nda M.N.Ç. (66), A.A. (44) ve A.O'nun (43) tabancayla vurulmasının ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin M.M. (63) olduğu tespit edildi.
Yiğitali Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
