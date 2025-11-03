Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:23
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hastanede öldü.

        Alınan bilgiye göre, Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta, Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile beraber yaşadığı erkek arkadaşı S.M. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.M, Arzu Khalılova'yı bıçakladı.

        Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerine 40'tan fazla bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastaneye gelen Arzu Khalılova'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

        Şüpheli S.M, suç aletiyle gözaltına alındı.

