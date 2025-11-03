Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Vücudunun çeşitli yerlerine 40'tan fazla bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta, Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile beraber yaşadığı erkek arkadaşı S.M. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.M, Arzu Khalılova'yı bıçakladı.

