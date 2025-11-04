Bursa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Değirmenlikızık Mahallesi'nde Rus uyruklu Arzu Khalılova'nın (20) bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan S.M.'nin (27) sevk edildiği adliyede savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheli S.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Pazartesi günü, 2. Birol Sokak'taki ikametten kavga sesi duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinde 40'tan fazla bıçak darbesi olduğu tespit edilen Arzu Khalılova, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından S.M, suç aletiyle gözaltına alınmıştı.