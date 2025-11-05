Habertürk
        Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

        Giriş: 05.11.2025 - 22:36 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:36
        Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), Andris Aunkrogers (Letonya)

        Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 6, King 5, Konontsuk 13, Nnoko 9, Bora Satır 2, Berk Akın 10, Delaurier 2, Crawford 7, Yasukan Onar

        Joventut Badalona: Kraag 10, Rubio 24, Allen 5, Hunt 6, Tomic 8, Drell, Hakanson 13, Vives 2, Dekker 2, Ruzic, Birgander 4, Hanga 5

        1. Periyot: 16-20

        Devre: 36-42

        3. Periyot: 51-52

        BURSA

