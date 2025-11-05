Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 23:09 Güncelleme: 05.11.2025 - 23:09
        Bursa'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokağı'nda Kadir B. (62) ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Tayyibe T. (60) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında Kadir B, kadını bıçakla yaraladı. Kadının sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Gözaltına alınan Kadir B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

