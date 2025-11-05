Bursa'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kavga sırasında Kadir B, kadını bıçakla yaraladı. Kadının sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokağı'nda Kadir B. (62) ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Tayyibe T. (60) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

