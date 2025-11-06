Bursa'da AK Parti'ye katılan 800 yeni üyeye rozetleri takıldı

Bursa'da farklı parti ve derneklerden AK Parti'ye katılan 800 yeni üyeye rozetleri takıldı.

‎AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın katılımıyla Gemlik ve Orhangazi'de danışma meclis toplantıları gerçekleştirildi.

İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, 500 bin TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Gemlik'e 3 bin konutun kazandırılacağını bildirdi.

‎Yeni rezerv alanlarına ilişkin onay sürecinin sürdüğünü belirten Gürkan, "Onayların gelmesiyle birlikte konut sayısını artırmak için gerekli adımları hızla atacağız. Sahayı dinliyoruz. Değişim mahalleden başlar. Bugün dünyada herkes Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Milli iradenin sandığa en güçlü şekilde yansıdığı ülke Türkiye'dir." dedi.

‎‎Gemlik'in eğitim, sağlık, yurt ve sosyal alanlardaki yatırımlarda öncelikli ilçelerden biri olduğunu ifade eden Gürkan, "Gemlik her zaman bizim gözümüzde pozitif ayrımcılığı olan bir yerdir. TOGG, Gemlik'in Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısıdır." ifadelerini kullandı.

Gürkan, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, önceki dönem Bursa Milletvekili Zafer Işık ve çok sayıda partilinin katıldığı programda, Gelecek Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık ile farklı partilerden 800 üyeye rozetleri de takıldı. ‎‎Programda en fazla üye kazandıran teşkilat mensuplarına da plaket takdim edildi. Sonrasında il Başkanı Davut Gürkan, Orhangazi İlçe Teşkilatı Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. ‎Toplantıya, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, önceki dönem milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, önceki dönem Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile teşkilat mensupları yer aldı. ‎‎AK Parti Bursa teşkilatının saha çalışmalarına değinen Gürkan, "AK Parti her zaman sahadadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben teşkilatımla gurur duyuyorum' diyor. Biz de bu sözü sahadaki çalışmalarımızla her gün yeniden ispat ediyoruz. Bursa teşkilatlarımız, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürümeye devam ediyor. ‎Milletimize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışacağız. Teşkilatlarımızın enerjisi, halkımızın güveniyle birleştiğinde aşamayacağımız engel yoktur." dedi. ‎