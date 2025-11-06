Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Oğluyla oynarken başlayan hobisi 65 ülkeden kapak koleksiyonuna dönüştü

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Aldığı gazoz ve soda şişelerinin kapaklarını oğluyla oynamak için atmayan Gürkan Kaya, zamanla 65 ülkeden topladığı yaklaşık 2 bin 500 taç kapakla koleksiyon oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:16
        Oğluyla oynarken başlayan hobisi 65 ülkeden kapak koleksiyonuna dönüştü
        BÜŞRA NUR YILMAZ - Aldığı gazoz ve soda şişelerinin kapaklarını oğluyla oynamak için atmayan Gürkan Kaya, zamanla 65 ülkeden topladığı yaklaşık 2 bin 500 taç kapakla koleksiyon oluşturdu.

        İstanbul'da tekstil kimyasalları üreten bir işletmenin sahibi, kimya mühendisi Kaya, aldığı gazoz ve soda şişelerinin kapaklarını oğluyla oynamak amacıyla atmadı.

        Zamanla kapakların çoğaldığını ve çeşitlendiğini fark eden, bu konuya merakı başlayan Kaya, biriktirdiği kapaklarla koleksiyon oluşturmaya karar verdi. Kaya, 2018'den bugüne kadar 65 ülkeden birbirinden farklı yaklaşık 2 bin 500 kapak topladı.

        Bu tutkusunu ömür boyu sürdürmek isteyen Kaya, koleksiyonunu kapaklar için hazırlanmış özel dosyalarda özenle koruyor.

        - "Güzel arkadaşlıklarla devam eden bir koleksiyon"

        Kaya, AA muhabirine, çocukluğundan beri para, pul, taş gibi çeşitli eşyalar biriktirdiğini, taç kapak biriktirmeye başlamasının özel bir hikayesi olduğunu anlattı.

        Çocuğuyla oynayıp zaman geçirmek için, aldığı gazoz ve soda şişelerinin kapaklarını atmadığını belirten Kaya, "Sonra bir gün çocuğun oyuncaklarını düzenlerken bu kapaklar gözüme çarptı. Biriktirmişiz bir alanda. Onları masanın üstüne serdim. Baya çeşit olmuş ister istemez, 70-80 çeşit kapak vardı, yerli, bilindik markalar. Bilerek yaptığımız bir şey değil. Renkli, güzel, oğlan ilgilensin diye koyduğumuz kapaklardı." ifadelerini kullandı.

        Kaya, kapakları atmaya kıyamadığını, "Koleksiyonuna mı başlasam acaba?" diye düşündüğünü dile getirerek, "O gün dışarı çıktık. Bir markete gittik. Elimde olmayan ne kadar çeşit varsa almaya çalıştım. Kasiyer de şaşırdı. Böylece bir serüven başlamış oldu. Bu serüven başladıktan sonra ilerlemesi çok çabuk gerçekleşti." dedi.

        Kapak sayısı ve çeşitliliğini artırabilmek için sosyal medya ortamlarında bazı gruplara üye olduğunu anlatan Kaya, "Çok güzel insanlar tanıdım. Halen dostluklarımız derinleşerek devam ediyor. Tesadüfen başlayıp bu kadar güzel arkadaşlıklarla devam eden bir koleksiyona sahip olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        - "Çok derin bir kuyu"

        Etekleri olan, metal, sıkıştırılmış kapaklara "taç kapak" denildiğini belirten Kaya, koleksiyona başladığı günden itibaren Türkiye'deki gazoz üreticiliği hakkında da bilgi sahibi olduğunu, çoğunluğu Ege Bölgesi'nde yaklaşık 4 bin çeşit gazoz markasının varlığından bahsedildiğini aktardı.

        Kaya, bir yolculuk sırasında yerel bir gazoz markasının tesisinin önünden geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bayram tatili olduğu için kapalıydı. Daha sonra ulaşıp mail attım. Adresime kapak gönderip beni müthiş sevindirdiler. İstanbul'daki tarihi yarımadadaki gazoz dükkanlarından 40-50 çeşit kapak almıştım. Kapak, öyle bir sevdaya dönüştü. Kapakta ulaşmanın verdiği bir keyif var. Bir serinin parçası olması, ona ulaşıyor olmak, ondan birkaç tane daha alıp arkadaşlara ayırmak işi daha da bir keyifli hale getiriyor. Akabinde koleksiyon genişliyor. Çok derin bir kuyu, kapak koleksiyonerliği. Arkadaşlıklar oluştukça takas yöntemiyle daha fazla kapağa ulaşıyorsunuz."

        Gürkan Kaya, yurt dışına giden kuzenlerinden, arkadaşlarından mutlaka kapak istediğini, onlara kapak üzerine metal para koyup açmalarını, kapağı eğmemelerini öğütlediğini söyledi.

        Yurt dışından gelen kapaklarda görsellerin dikkati çektiğini, özellikle Almanya ve Rusya'dan gelenlerin adeta tabloyu andırdığını vurgulayan Kaya, koleksiyonunda en fazla Türkiye, daha sonra Almanya kapakları olduğunu söyledi.

        - "Bulduğunuzda aldığınız haz, başka bir keyif"

        Kaya, sayıdan ziyade bir seriyi tamamlamayı, ülke çeşitliliğini artırmayı hedeflediğini, göze hitap eden tasarımlı kapakları toplamaya çalıştığını belirterek, kapakların hikayesinin, üretildiği ilk yılların, üretim sürecindeki yaşanmışlıkların ve çok az sayıda olmasının da önem taşıdığını bildirdi.

        Koleksiyonunda en eski kapağın 1960'lı yıllardan olduğunu dile getiren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Kapak koleksiyonum 2018'den beri devam ediyor ve 65 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 kapak var. Ülkeler ilginç, Venezuela'dan Tayland'a, ABD'den Rusya'ya, Güney Afrika'dan Arap ülkelerine, birçok ülkenin kapağına ulaştım. Ülke sayısını artırmak bana ayrı bir keyif veriyor. Allah ömür verdiği sürece, hafta sonları tatillere gittikçe, yurt dışına giden gelen oldukça ya da biz gittiğimizde bu takibi devam ettireceğim. En keyifli kısmı o, bir şeyi arıyorsunuz ve bulduğunuzda aldığınız haz, başka bir keyif."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

