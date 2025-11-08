Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da konuştu:

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP ve Cumhur İttifakı, tam bir uyum içerisinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizin tamamından temizlemeye kararlıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:53 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:53
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da konuştu:
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP ve Cumhur İttifakı, tam bir uyum içerisinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizin tamamından temizlemeye kararlıdır." dedi.

        Büyükataman, MHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığınca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbet programları kapsamında düzenlenen toplantıda her zaman vatandaşla iç içe bir siyaset anlayışını benimsediklerini söyledi.

        Türk milletinin menfaatlerini, refahını, huzurunu ve güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Büyükataman, bundan sonra da herkese el uzatacaklarını, ayrım yapmadan her vatandaşın sıkıntısını dinleyip çözüm bulmak için çalışacaklarını kaydetti.

        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bilgiler veren Büyükataman, "Kısa sürede aziz milletimiz tarafından da sahiplenilen Terörsüz Türkiye hedefi, milli ülkülerimiz etrafında kenetlenmenin, 1000 yıllık kardeşliğimizi yaşatmanın, istiklal ve istikbalimize sahip çıkmanın adı olmuştur." diye konuştu.

        Büyükataman, "Terörsüz Türkiye"nin tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete kapı aralamadan 40 yıllık terör belasını gündemden çıkaracak bir hedef olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

        "Türk kimliğinin ve milletimizin egemenlik haklarının tartışmaya açılması söz konusu değildir. Türklük, vazgeçilmez kimliğimizdir. Her Türk vatandaşı, eşittir. MHP, tüm vatandaşlarımızı Türk milleti çatısı altında kucaklamaktadır. Bu kutlu hedef 1000 yıllık kardeşliğimizi yaşatacak kararlılığın adıdır. Bu süreçte şehit ve gazilerimizin emanetleri asla incitilmemiş, Türkiye terörle mücadelesine kararlı bir şekilde devam etmiştir. Türkiye'nin terör belasından kurtulmasından korkan bazı muhalif çevreler işi sulandırmaya, bu kutlu hedefi karalamaya teşebbüs etse de aziz milletimiz, yalana ve iftiraya geçit vermemiştir. Yabancı ülkelerde Türkiye'yi şikayet etmekten milletimizin dertlerini dinlemeye fırsat bulamayan CHP'nin ve onun kuyruğuna takılıp yalanlarla, iftiralarla siyasi varlığını sürdürmeye çalışan İP'in milletimiz nazarında bir itibarı kalmamıştır. Bu sefil anlayış, hangi yalanın arkasına sığınırsa sığınsın, ne yaparsa yapsın Terörsüz Türkiye hedefimize leke süremeyecek, kardeşlik ikliminin hüküm sürmesine engel olamayacaktır."

        - "Kazanan, Türkiye ve Türk milleti olacaktır"

        Gazze'de geçici ateşkes kararına rağmen İsrail'in masumları katletmeye devam ettiğini ifade eden Büyükataman, İsrail'in bir yandan insanlık dışı saldırılarını sürdürürken diğer yandan Suriye'de bütünlük ve istikrara engel olmaya, SGD/YPG'yi kışkırtarak adeta bölgeyi istikrarsızlığa mahkum etmeye çalıştığını belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkili tüm kurumlarıyla gelişmeleri teyakkuz halinde takip ettiğini vurgulayan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bölücü terör örgütünün örgütsel varlığı lağvedildikten sonra örgüt elemanlarının SDG/YPG'ye silahlarıyla birlikte katılmaları, bu terör örgütü yapılanmasının Suriye merkezi yönetimiyle entegrasyon müzakereleri devam ederken ayrı bir tümen kurma talepleri, milli güvenliğimize doğrudan bir tehdittir. Terör örgütü PKK'nın başka bir maskeyle karşımıza çıkması, Terörsüz Türkiye hedefiyle çelişkilidir ve Türkiye Cumhuriyeti, buna asla müsaade etmeyecektir. MHP ve Cumhur İttifakı, tam bir uyum içerisinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizin tamamından temizlemeye kararlıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğraması için pusuda bekleyenler, kaybetmeye mahkumdur. Kazanan, Türkiye ve Türk milleti olacaktır."

        İsmet Büyükataman, Türkiye Yüzyılı'nın barışın, huzurun, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacağını, asırlık birlik ve sonsuz kardeşliğin hiçbir emperyal güce ödün vermeden sonsuza kadar yaşatılacağını kaydetti.

        Toplantıya, MHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Suat Buldu, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Konuşmanın ardından, şap hastalığıyla ilgili veteriner hekim Önder Özkıyıcı, zeytincilikle ilgili ziraat mühendisi Osman Yorulmaz, katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

        Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Akar da ilçenin sorunlarını içeren raporu, Büyükataman'a teslim etti.

