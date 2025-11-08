Astronot Gökhan Erdem, Bursa'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin üçüncü astronotu Gökhan Erdem, Bursa'da öğrencilerle bir araya geldi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM)'de düzenlenen programa katılan Erdem, öğrencilerle uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Erdem, programda uzay yolculuğu üzerine sunum yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı, öğrenciler ve velileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Bursaspor bayrağını, Türk bayrağını ve uçuş armamı buraya sergilenmek üzere hediye edeceğim"

Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Gökhan Erdem, programın güzel geçtiğini, öğrencilerin ilgiyle dinleyerek sorular sorduğunu söyledi.

Erdem, Türkiye'nin uzaydaki varlığının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Uzayda birçok bilimsel araştırma yapılıyor. İletişim, uydular, güvenlik sistemleri, sayamayacağım kadar birçok faktör var uzayda. Bu sektörün içerisinde, ülkemizin çıkarları doğrultusunda olmamız mutlak ve şarttır." dedi.

Gökhan Erdem, uzaya ve uzay teknolojilerine hep meraklı olduğunu dile getirerek, uzaya gitme kararını almasında Türkiye'nin ilk ve ikinci astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in olumlu etkisinin olduğunu vurguladı.

Bursa'da 2023'te düzenlenen 34. Gezegen Kongresi'nde birçok astronotla tanıştığını anlatan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun Bursa'da yapılması bile Türkiye'nin uzaya olan ilgisini ve farkındalığını, yurt dışındaki katılımcıların Türkiye'ye bakış açısını olumlu anlamda etkilediği, Türkiye'nin de içinde olmasını istedikleri bir noktaya taşıyor. Türkiye kaynağına onların da ihtiyaçları var çünkü ülkemizde ciddi bir genç nüfus yetişiyor. Bunların eğitimleri olsun, para kaynağımız olsun, uzaydaki geniş yelpazenin içerisine katılmamızı diğer ülkeler de destekliyor ve arzu ediyorlar. Bu noktada 34. Gezegen Kongresi'ne katılmak çok büyük bir şans olmuştu." Erdem, uzaya giderken yanlarında bir miktar eşya götürmelerine izin verildiğini belirterek, "Türk bayrakları ve Türkiye'deki şampiyon olmuş kulüplerin bayraklarını götürdüm. Bursaspor bayrağını, Türk bayrağını ve uçuş armamı buraya sergilenmek üzere hediye edeceğim. Burayla başlayan serüvenin burada devam etmesini isterim." diye konuştu.