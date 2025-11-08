Bursa'da dalış yapan kişi boğuldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalış yapan genç, boğularak hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalış yapan genç, boğularak hayatını kaybetti.
Emirhan Aydın (25), Marmara Denizi Kumla Mahallesi mevkiinde dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkmadı.
İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.