Bursa'da zabıta ekipleri çekirdek kabuklarını yere atan gençlere temizlik yaptırdı

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen zabıta ekipleri gençlere süpürge ve kürek vererek kirlettikleri alanları temizletti.

Kameralar yardımıyla denetimlerini sürdüren ekipler, Merkez Park'ta bir grup gencin çekirdek kabuklarını ve yiyecek ambalajlarını yere attığını belirledi.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yapıyor.

