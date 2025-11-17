Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da zabıta ekipleri çekirdek kabuklarını yere atan gençlere temizlik yaptırdı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekirdek kabuklarını yere atan gençleri parkın güvenlik kameralarından tespit eden zabıta ekipleri, gençlere temizlik yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:43 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da zabıta ekipleri çekirdek kabuklarını yere atan gençlere temizlik yaptırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekirdek kabuklarını yere atan gençleri parkın güvenlik kameralarından tespit eden zabıta ekipleri, gençlere temizlik yaptırdı.

        İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yapıyor.

        Kameralar yardımıyla denetimlerini sürdüren ekipler, Merkez Park'ta bir grup gencin çekirdek kabuklarını ve yiyecek ambalajlarını yere attığını belirledi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen zabıta ekipleri gençlere süpürge ve kürek vererek kirlettikleri alanları temizletti.

        Gençlere ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor

        Benzer Haberler

        Araçların arasından hızla giden motosikletliye arkasından gelen motosikletl...
        Araçların arasından hızla giden motosikletliye arkasından gelen motosikletl...
        Alkol aldıktan sonra taşların üzerine düştü, sağ kulağı koptu
        Alkol aldıktan sonra taşların üzerine düştü, sağ kulağı koptu
        Müşterilerinin 'altın günü'nü kuyumcu dükkanına taşıdı
        Müşterilerinin 'altın günü'nü kuyumcu dükkanına taşıdı
        Osmangazi Belediyesi geleceğin dansçılarını yetiştiriyor
        Osmangazi Belediyesi geleceğin dansçılarını yetiştiriyor
        Girişimci kadınların emekleri Osmangazi'de değer buluyor
        Girişimci kadınların emekleri Osmangazi'de değer buluyor
        Çevreyi kirletenler, süpürmeden kalkamadı İnegöl'de kural belli 'Kirleten t...
        Çevreyi kirletenler, süpürmeden kalkamadı İnegöl'de kural belli 'Kirleten t...