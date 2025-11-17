Habertürk
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu

        Giriş: 17.11.2025 - 13:15 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:15
        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolduğu bildirilen kişi bulundu.

        Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve kamu ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarmaya ait 2 köpek ve 100'ün üzerinde kişinin katıldığı arama çalışmalarında Kaya, Yenişehir ilçesine bağlı Gökçesu Mahallesi'nde ikamet eden Halil Yalçın'ın evinde bulundu.

        Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

