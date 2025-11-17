GÜNCELLEME 2 - Bursa'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu

Jandarmaya ait 2 köpek ve 100'ün üzerinde kişinin katıldığı arama çalışmalarında Kaya, Yenişehir ilçesine bağlı Gökçesu Mahallesi'nde ikamet eden Halil Yalçın'ın evinde bulundu.

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve kamu ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

