        Bursa Haberleri

        Bursa'da 39 bin 585 makaron ele geçirildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 30 bin 585'i dolu, 39 bin 585 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:02
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 30 bin 585'i dolu, 39 bin 585 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kaçak tütün ürünleri olduğu bilgisine ulaştı.

        Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.

        Aramalarda, 30 bin 585'i dolu 39 bin 585 makaron, 6 kilogram nargile tütünü, 147 puro, 6 elektronik sigara ile 2 pipo tütünü ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan B.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

