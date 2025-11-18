Bursa'da 39 bin 585 makaron ele geçirildi

Aramalarda, 30 bin 585'i dolu 39 bin 585 makaron, 6 kilogram nargile tütünü, 147 puro, 6 elektronik sigara ile 2 pipo tütünü ele geçirildi.

Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kaçak tütün ürünleri olduğu bilgisine ulaştı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 30 bin 585'i dolu, 39 bin 585 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

