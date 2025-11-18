Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Gençler SosyalFest 2026'da Türkiye Yüzyılı için yarışacak

        CEM ŞAN - Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, gelecek yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek Sosyal Bilimler Festivali'ne (SosyalFest) 20 bin proje başvurusu ve 1 milyon ziyaretçi katılımı hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:41
        Gençler SosyalFest 2026'da Türkiye Yüzyılı için yarışacak
        CEM ŞAN - Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, gelecek yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek Sosyal Bilimler Festivali'ne (SosyalFest) 20 bin proje başvurusu ve 1 milyon ziyaretçi katılımı hedeflediklerini bildirdi.

        Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Kırışık, AA muhabirine, Karabük Üniversitesi olarak birçok ulusal projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Bu projelerden biri olan SosyalFest'in ilkini 2024'te Karabük Üniversitesinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kırışık, etkinliğin başarılı geçtiğini ifade etti.

        Kırışık, etkinliğin ikincisini daha da büyüterek 2026'da İstanbul'da yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "SosyalFest'e yine festival ve yarışma boyutunda devam edeceğiz. Gelecek yılki etkinliğimizi 14 yarışmadan 30 yarışmaya çıkardık. 30 yarışma 4 kategoriye ayrılıyor. İkinci etkinliğimizde Türkiye Yüzyılı kategorisi var. Bilimde Türkiye Yüzyılı, Üretimde Türkiye Yüzyılı, İnsanlığın Yüzyılı, Dünya Barışında Türkiye Yüzyılı, Türkiye Aile Yılı gibi 13 başlık altında Türkiye Yüzyılı yarışmalarına gençlerimiz projeleriyle katılabilir."

        - "Sosyal proje yapma kültürünü bütün ülkemizde güçlendirmek istiyoruz"

        "Türk Dünyası", "İlahiyat" ve "Sağlık" kategorilerinde de proje başvurularının yapıldığını belirten Kırışık, şöyle konuştu:

        "2026 yılında yapılacak SosyalFest'e 20 bin proje ve 1 milyon ziyaretçi katılım hedefimiz var. 2024'te yaptığımız SosyalFest'e 100 bine yakın katılım olmuştu, 4 bine yakın proje gelmişti. 2026 yılı için proje başvurularımız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin proje başvurusu yapıldı. Hedefimiz gençliğin ve bilimin gücünü birleştirmek, gençlerimizin sosyal sorunlara çözümler üretmelerini, dünyanın yeni gelişen güncel ihtiyaçlarına sosyal projelerle destek olmalarını sağlamak. Bir yandan da sosyal proje yapma kültürünü bütün ülkemizde yaymak, geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz."

        - İstanbul Üniversitesi kampüsünde 10-11 Mayıs 2026'da yapılacak

        Festivalle ilgili çalışmaların İstanbul Üniversitesi ile ortak devam ettiğini dile getiren Kırışık, "İkinci etkinliğimizi İstanbul Üniversitesi kampüsünde 10-11 Mayıs 2026'da gerçekleştireceğiz. 1 Nisan 2026'ya proje başvuruları devam ediyor. Gençlerimiz proje başvurusu yapmak için sosyalfest.org isimli siteden bütün bilgilere, örnek projelere, geçen yılın proje kitabına ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

        Kırışık, dereceye girecek projelere verilecek ödül miktarlarına da değinerek, "Toplam 6 milyon lira ödülümüz var. Ödülümüz gerçekten son derece yüksek. Para ödülünün yanında birtakım ayni ödüller de vereceğiz. 30 yarışmadan 15'er finalistimizi İstanbul'a davet edeceğiz. 450 finalistimiz stantlarda halkımıza, vatandaşlarımıza, gençlerimize projelerini anlatacaklar." dedi.

        - "Hedefimiz dünya barışına hizmet edecek projeler üretilmesini sağlamak"

        SosyalFest ile bir Türkiye projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kırışık, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin değerlerini, kültürünü, sanatını, geçmişten günümüze kadar getirdiğimiz ülkemizin çok kıymetli değerlerini bütün dünyaya, barışa, kardeşliğe, huzura hizmet edecek şekilde sosyal modeller haline getirilerek sunulmasını istiyoruz. Bunu bir Türkiye projesi halinde dünya çapında bir yarışmaya dönüştürmek istiyoruz. İlk aşamada Türkiye çapında bir yarışma yaptık, 64 ilden katılım oldu. İkinci aşamada Türk dünyasını ve İslam ülkelerini bu sürece dahil ettik. Türk dünyasından ve İslam ülkelerinden katılımcılar, şu anda projeleriyle yarışmaya katılıyor. Üçüncü aşamada ise hedefimiz bütün dünyadan dünyanın barışına, huzuruna, kardeşliğine hizmet edecek sosyal projeler üretilmesini sağlamak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

