Gençler SosyalFest 2026'da Türkiye Yüzyılı için yarışacak

CEM ŞAN - Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, gelecek yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek Sosyal Bilimler Festivali'ne (SosyalFest) 20 bin proje başvurusu ve 1 milyon ziyaretçi katılımı hedeflediklerini bildirdi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Kırışık, AA muhabirine, Karabük Üniversitesi olarak birçok ulusal projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu projelerden biri olan SosyalFest'in ilkini 2024'te Karabük Üniversitesinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kırışık, etkinliğin başarılı geçtiğini ifade etti.

Kırışık, etkinliğin ikincisini daha da büyüterek 2026'da İstanbul'da yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"SosyalFest'e yine festival ve yarışma boyutunda devam edeceğiz. Gelecek yılki etkinliğimizi 14 yarışmadan 30 yarışmaya çıkardık. 30 yarışma 4 kategoriye ayrılıyor. İkinci etkinliğimizde Türkiye Yüzyılı kategorisi var. Bilimde Türkiye Yüzyılı, Üretimde Türkiye Yüzyılı, İnsanlığın Yüzyılı, Dünya Barışında Türkiye Yüzyılı, Türkiye Aile Yılı gibi 13 başlık altında Türkiye Yüzyılı yarışmalarına gençlerimiz projeleriyle katılabilir."

- "Sosyal proje yapma kültürünü bütün ülkemizde güçlendirmek istiyoruz" "Türk Dünyası", "İlahiyat" ve "Sağlık" kategorilerinde de proje başvurularının yapıldığını belirten Kırışık, şöyle konuştu: "2026 yılında yapılacak SosyalFest'e 20 bin proje ve 1 milyon ziyaretçi katılım hedefimiz var. 2024'te yaptığımız SosyalFest'e 100 bine yakın katılım olmuştu, 4 bine yakın proje gelmişti. 2026 yılı için proje başvurularımız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin proje başvurusu yapıldı. Hedefimiz gençliğin ve bilimin gücünü birleştirmek, gençlerimizin sosyal sorunlara çözümler üretmelerini, dünyanın yeni gelişen güncel ihtiyaçlarına sosyal projelerle destek olmalarını sağlamak. Bir yandan da sosyal proje yapma kültürünü bütün ülkemizde yaymak, geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz." - İstanbul Üniversitesi kampüsünde 10-11 Mayıs 2026'da yapılacak Festivalle ilgili çalışmaların İstanbul Üniversitesi ile ortak devam ettiğini dile getiren Kırışık, "İkinci etkinliğimizi İstanbul Üniversitesi kampüsünde 10-11 Mayıs 2026'da gerçekleştireceğiz. 1 Nisan 2026'ya proje başvuruları devam ediyor. Gençlerimiz proje başvurusu yapmak için sosyalfest.org isimli siteden bütün bilgilere, örnek projelere, geçen yılın proje kitabına ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.