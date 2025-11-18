Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa semalarında mercek bulutu görüldü

        Bursa semalarında Uludağ'ın üzerinde mercek bulutu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:51
        Akşam üzeri ortaya çıkan ve kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulutu yaklaşık yarım saat sonra kayboldu.

        Birçok vatandaş da mercek bulutunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor. Engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor. ​​​​​​​Orografik (yeryüzü yükseltileri) bir olayın sonucu olan bu bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

