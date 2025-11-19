Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Kent Orkestrası'ndan "Sonbahar" konseri

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Kent Orkestrası tarafından organize edilen "Sonbahar" konserinde solist Deniz Tan ve Hilal Yavaş aynı sahneyi paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:07 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:11
        Bursa'da Kent Orkestrası'ndan "Sonbahar" konseri
        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Kent Orkestrası tarafından organize edilen "Sonbahar" konserinde solist Deniz Tan ve Hilal Yavaş aynı sahneyi paylaştı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

        Konserde solistler geniş bir repertuvara yer verdi. Zaman zaman sanatseverler de şarkılara alkışlar eşliğinde tempo tuttu.

        Konser sonunda solistler ve orkestra, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

