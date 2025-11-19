Bursa'da Kent Orkestrası'ndan "Sonbahar" konseri
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Kent Orkestrası tarafından organize edilen "Sonbahar" konserinde solist Deniz Tan ve Hilal Yavaş aynı sahneyi paylaştı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.
Konserde solistler geniş bir repertuvara yer verdi. Zaman zaman sanatseverler de şarkılara alkışlar eşliğinde tempo tuttu.
Konser sonunda solistler ve orkestra, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
