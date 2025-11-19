Bursa'da Kent Orkestrası'ndan "Sonbahar" konseri

Konser sonunda solistler ve orkestra, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde solistler geniş bir repertuvara yer verdi. Zaman zaman sanatseverler de şarkılara alkışlar eşliğinde tempo tuttu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Kent Orkestrası tarafından organize edilen "Sonbahar" konserinde solist Deniz Tan ve Hilal Yavaş aynı sahneyi paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.