Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Fatih Caddesi'ne 41 BAU 794 plakalı aracıyla gelen İ.D. (37), tüfekle Erdal Gündüz'e (35) ateş açtıktan sonra kaçtı.

        Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Gündüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüphelinin aracını belirleyen ekipler, zanlıyı Gemlik çıkışında durdurmaya çalıştı. Zanlı kaçarken kendisine müdahale eden polis ekibine de tüfekle ateş açtı.

        Bir süre devam eden takibin ardından şüpheli, İnegöl ilçesi Alanyurt Köprü Kavşağı'nda yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu politikalara akademik çözüm önerileri geliştiri...
        Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu politikalara akademik çözüm önerileri geliştiri...
        Bursa'da "insanlık ölmemiş" dedirten olay... Engelli genç adam yolda zarf i...
        Bursa'da "insanlık ölmemiş" dedirten olay... Engelli genç adam yolda zarf i...
        Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, polislere ateş açtı (2)
        Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, polislere ateş açtı (2)
        Motosikleti at sürer gibi sürdü
        Motosikleti at sürer gibi sürdü
        Uzun namlulu silahla cinayet işleyen zanlı, trafik polislerinin nefes kesen...
        Uzun namlulu silahla cinayet işleyen zanlı, trafik polislerinin nefes kesen...
        İki araç çarpıştı, takla atan otomobilde sürücü sıkıştı
        İki araç çarpıştı, takla atan otomobilde sürücü sıkıştı