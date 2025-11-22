Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Fatih Caddesi'ne 41 BAU 794 plakalı aracıyla gelen İ.D. (37), tüfekle Erdal Gündüz'e (35) ateş açtıktan sonra kaçtı.
Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gündüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüphelinin aracını belirleyen ekipler, zanlıyı Gemlik çıkışında durdurmaya çalıştı. Zanlı kaçarken kendisine müdahale eden polis ekibine de tüfekle ateş açtı.
Bir süre devam eden takibin ardından şüpheli, İnegöl ilçesi Alanyurt Köprü Kavşağı'nda yakalandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.