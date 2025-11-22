Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da Saitabat Şelalesi mevkisinde yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde yürüyüş yaptıkları bölgede mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 21:17 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:17
        Bursa'da Saitabat Şelalesi mevkisinde yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Bursa'nın Kestel ilçesinde yürüyüş yaptıkları bölgede mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Saitabat Şelalesi mevkisinde yürüyüş yapan G.Ö. ve D.Y, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybedince mahsur kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları bularak güvenli alana ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

