Bursa'da Saitabat Şelalesi mevkisinde yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Bursa'nın Kestel ilçesinde yürüyüş yaptıkları bölgede mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Saitabat Şelalesi mevkisinde yürüyüş yapan G.Ö. ve D.Y, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybedince mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları bularak güvenli alana ulaştırdı.
