        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bakım için getirilen 3 halk otobüsü yandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında bakım için getirilen 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:06
        Bursa'da bakım için getirilen 3 halk otobüsü yandı
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında bakım için getirilen 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Küçükbalıklı Mahallesi Ak Sokak'taki bir servise bakım için getirilen 16 BAH 068 plakalı özel otobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, yan yana duran Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 BBG 633 plakalı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 41 UP 741 plakalı halk otobüslerine sıçradı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler kısa sürede yangını söndürdü.

        Yangının ardından 3 otobüs tamamen yandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

