Bursa'da bakım için getirilen 3 halk otobüsü yandı

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçükbalıklı Mahallesi Ak Sokak'taki bir servise bakım için getirilen 16 BAH 068 plakalı özel otobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

