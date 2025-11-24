Bursa'da tünel içinde yanan tanker kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bir su tankeri henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

