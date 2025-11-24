Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da tünel içinde yanan tanker kullanılamaz hale geldi

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki su tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:52
        İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan bir su tankeri henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sebebiyle İstanbul istikametine seyreden araçlar uzun trafik oluşturdu. Yangının söndürülmesiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

