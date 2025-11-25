Orhaneli'de ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Öğretmenlerin öğrencilere eşlik ettiği gezi kapsamında, öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafikte dikkat edilmesi gereken davranışlar hakkında bilgilendirme yapıldı, uygulamalı eğitim verildi.

Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, ​​​​​​​ortaokul 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine trafik bilincinin kazandırılması amacıyla, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gezi düzenlendi.

