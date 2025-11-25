Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orhaneli'de ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:22 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:22
        Orhaneli'de ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi etkinliği yapıldı.

        Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, ​​​​​​​ortaokul 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine trafik bilincinin kazandırılması amacıyla, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gezi düzenlendi.

        Öğretmenlerin öğrencilere eşlik ettiği gezi kapsamında, öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafikte dikkat edilmesi gereken davranışlar hakkında bilgilendirme yapıldı, uygulamalı eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

